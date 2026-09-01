Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 1 septiembre 2026 05:00 EFE por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Coche Bomba Manganitas Narcoviolencia Localizaciones Zacatecas “...Estalla un carro bomba en Zacatecas...”. Sé de algunos periodistas que vieron esa explosión. Dicen: “Trump tiene razón: los narcos son terroristas”. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Coche Bomba Manganitas Narcoviolencia Localizaciones Zacatecas Encuesta Vanguardia