Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    CORTESÍS/CUARTOSCURO

“...Apresan a un político de Morena por ligas con el narco...”.

Eso ha de tomarse en cuenta,

no está fuera de lugar,

pero debo mencionar

que aún faltan mil 50.

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