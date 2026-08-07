Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    AP

“...Trump frena la importación del aguacate mexicano...”.

Entre sus muchos dislates

éste se antoja pequeño.

Se siente del mundo dueño.

Todo por sus aguacates.

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Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
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POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad