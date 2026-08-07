Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 7 agosto 2026 05:00 AP por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Manganitas aguacate Importaciones Personajes Donald Trump “...Trump frena la importación del aguacate mexicano...”. Entre sus muchos dislates éste se antoja pequeño. Se siente del mundo dueño. Todo por sus aguacates. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Manganitas aguacate Importaciones Personajes Donald Trump Encuesta Vanguardia