Manganitas ∙ AFA +Seguir en Seguir en Google Opinión / 28 agosto 2026 05:00 CUARTOSCURO por AFA COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS 4T Manganitas Política México Personajes Enrique Inzunza “...‘Soy independiente’, afirma el morenista Inzunza...”. Me parece sorprendente la anterior declaración. La Cuarta Transformación rechaza lo independiente. Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas 4T Manganitas Política México Personajes Enrique Inzunza Encuesta Vanguardia