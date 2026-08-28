Manganitas ∙ AFA

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Opinión
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    Manganitas ∙ AFA
    CUARTOSCURO

“...‘Soy independiente’, afirma el morenista Inzunza...”.

Me parece sorprendente

la anterior declaración.

La Cuarta Transformación

rechaza lo independiente.

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4T
Manganitas
Política México

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Enrique Inzunza

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