Marilyn Monroe: entre Coahuila y Guillermo del Toro

Mayo terminó con más fallecimientos que lamentar de creador@s cinematográficos ganadores del Oscar, como el diseñador de vestuario Albert Wolsky (“El show debe seguir”; “Bugsy”) y la editora Marcia Lucas (“La Guerra de las Galaxias”).

Sin embargo, esto contrastó hacia el último día del mes con el estreno en Netflix de la entrega del prestigioso reconocimiento por su trayectoria fílmica, por parte del American Film Institute, para el comediante afroamericano Eddie Murphy. Este evento se realizó el pasado mes de abril donde se le honró como uno de los grandes íconos de este género en Hollywood, empezando por una leyenda como el maestro Mel Brooks (quien recibió la misma presea a sus 86 años y en vísperas de cumplir a fines de este mes los 100 de edad) a quien Murphy no dejó de agradecer, lo mismo que a sus amigos ahí presentes, así como a influencias suyas, desde Charlie Chaplin hasta Peter Sellers.

El hecho es que, si a leyendas que celebran este naciente mes de junio el centenario de su natalicio nos vamos, el día de ayer quien abrió a todo lo alto esta temporada de festejos es el que se sigue considerando uno de los más grandes símbolos sexuales de la Meca del Cine en el siglo XX: Marilyn Monroe. Nacida el 1 de junio de 1926 en la ciudad de Santa Mónica, California, bajo el nombre de Norma Jean y bautizada con el apellido de soltera de su madre, Gladys Baker, en un acto de su abuela Della por ocultar su ilegitimidad, puesto que Gladys quedó embarazada poco después de haberse divorciado de su primer esposo y padre de sus primeros dos hijos, Martin Mortensen.

Su relación con México fue primero circunstancial, por parte de su madre, al haber nacido Gladys en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila, el 27 de mayo de 1902 cuando su familia se encontraba por trabajo en México en ese momento, y años más tarde, justo unos meses antes de su misteriosa muerte el 5 de agosto de 1962 a los 36 años de edad, la actriz visitó la Ciudad de México con su entonces novio, el cineasta mexicano José Bolaños, quien le presentó allá, entre otros, al cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández, así como a Luis Buñuel en el rodaje de “El ángel exterminador”.

El legado fílmico de Marilyn Monroe llegó a ser una influencia significativa en la obra de nuestro compatriota Guillermo del Toro, ya que en una de las más reconocidas comedias en la filmografía de la actriz, “La comezón del séptimo año” (Billy Wilder, 1955) al salir de ver “El monstruo de la laguna negra” su personaje dice que la criatura protagonista “solo necesitaba que alguien lo quisiera”, propició la idea de que los monstruos son incomprendidos y solo buscan afecto, inspiración que se materializó en dos de sus filmes ganadores de varios Óscares como “La forma del agua” (2017) y “Frankenstein”.

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