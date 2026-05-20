Martin Short, más allá de “novio” de Meryl Streep

El nombre de Martin Short quizás no diga mucho artísticamente a las nuevas generaciones salvo que sea “de rebote” por haberse hecho viral recientemente su relación sentimental con la primera actriz Meryl Streep.

Sin embargo, es precisamente el streaming en donde puede disfrutarse en Disney Plus las más recientes temporadas de la serie de comedia “Only Murders in the Building”, en cuyas grabaciones se dio el mencionado “flechazo”, donde también puede descubrirse (o redescubrirse, según sea el caso) el indiscutible talento en solitario del actor y comediante de origen canadiense, tanto en su debut en el cine hollywoodense compartiendo créditos con su amigo y recurrente compañero de trabajo Steve Martin, como a través de un largometraje del género documental que el martes de la semana pasada se estrenó a nivel mundial en la plataforma de Netflix.

La primera recomendación se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma MGM Plus y se trata de la comedia que justo este año está festejando 40 años de su estreno: “Tres Amigos”, cinta que aunque fue un inesperado fracaso en su momento, el tiempo la ha convertido en una obra de culto por todo el talento que cobijó a Martin Short en su debut cinematográfico, tanto frente a las cámaras al lado del mencionado Steve Martin y Chevy Chase —todos ellos compañeros del legendario programa de comedia “Saturday Night Live”— como detrás de ellas por el productor de este último, Lorne Michaels, y su director John Landis (“De mendigo a millonario”).

“Tres Amigos” inicia en un pueblo de México en el año de 1916 que es asolado continuamente por un bandido apodado “El Guapo” (Alfonso Arau) hasta que en medio de su impotencia y desesperación una de sus habitantes, luego de asistir a un cine de la localidad, les envía un telegrama a los estudios de Hollywood, California a “Los Tres Amigos” (Chase, Martin y Short), protagonistas de películas del género western donde personifican a los héroes de las mismas, con la intención de que enfrenten al criminal, pero que por un error de dedo ellos interpretan más bien como una invitación para hacer una pantomima similar a las de sus películas.

La segunda recomendación —en la que tampoco tiene ninguna intervención Meryl Streep— se titula “Marty, Life is Short”, bajo la dirección del cineasta nominado al Oscar Lawrence Kasdan (“Reencuentro”) donde él es el principal protagonista a partir de una larga entrevista en la que nos remontamos tanto a sus orígenes familiares como profesionales en Canadá, hasta la forma en que a través de la risa y el trabajo en la actuación ha lidiado con las muertes primero de sus padres; después de su esposa y en fechas más recientes de su hija mayor y una de sus mejores amigas y colegas, la actriz Catherine O´Hara, a quienes se les dedica el documental.

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