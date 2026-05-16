Masacre en Torreón: Historia de una indemnización jamás pagada

El día 15 de aquel mes y año, tuvo lugar una cruel matanza de laboriosos y pacíficos colonos chinos en Torreón, ciudad entonces con cerca de 15 mil habitantes, de los que poco más de 600 eran oriundos de la provincia de Cantón.

El episodio histórico, terrible, que aquí se cuenta, es más o menos conocido en la región de La Laguna, pero prácticamente desconocido en el resto del país. Sucedió en mayo de 1911. Cumple, pues, 115 años.

De acuerdo con el minucioso estudio publicado en 1992, “Entre el Río Perla y el Nazas”, por el historiador Juan Puig, el número de asiáticos asesinados, algunos de ellos con saña inaudita, fue de 249, aunque la legación china en nuestro país insistió en que fueron 303. Cifra exacta que ha confirmado, incluso con el nombre de cada uno de ellos, el historiador Carlos Castañón en un libro de su autoría titulado “303”, publicado en 2021.

Esa cruel masacre se produjo como reacción inesperada, básicamente del populacho, quizá resentido por la prosperidad que algunos industriosos asiáticos habían alcanzado a pesar de haber llegado en condiciones paupérrimas a la región. Tal reacción tuvo lugar en el marco del ataque a la guarnición federal porfirista que ocupaba la plaza de Torreón, perpetrado por rebeldes de La Laguna al mando de Emilio Madero.

Cuatro investigaciones se llevaron a cabo con relación a estos sangrientos hechos. Una de ellas ordenada por la representación diplomática china a una firma norteamericana de abogados. A partir de sus pesquisas, la legación china planteó al gobierno mexicano su exigencia de indemnización a favor de los deudos de las víctimas y de los propios sobrevivientes, que cuantificó en 3 millones 100 mil pesos oro. Apenas siete meses después de ocurridos los hechos, el 16 de diciembre de 1911, el gobierno de Francisco I. Madero firmó con el chino un protocolo de compensación en el que se estipuló el pago de la cantidad señalada. Para el canje de ratificaciones se estableció el 15 de junio de 1912 y para el pago de la indemnización el 1 de julio del mismo año. Hasta aquí parecía que las cosas serían fáciles, pero no fueron así.

Cuando la ratificación del protocolo de indemnización estaba en estudio por parte del Senado mexicano, la revolución china de 1911-1912 produjo una gran desorganización en aquel país, incluido el funcionamiento simultáneo de varios gobiernos provisionales, uno de los cuales pidió a la cancillería mexicana, “por favor”, la suspensión del pago hasta nuevo aviso. Los senadores, cuya legislatura concluía sus funciones, aprovecharon los acontecimientos y se abstuvieron de pronunciarse sobre la ratificación del protocolo.

Lo anterior produjo una gran conmoción en Pekín, a grado tal que la cancillería mexicana propuso, aun sin la ratificación del protocolo por el Senado, la entrega de un adelanto de 500 mil pesos. El gobierno chino se negó a recibirlos, porque el pago debía ser completo.

El hecho fue que, un año después de la firma del primer protocolo, el 13 de diciembre de 1912, se suscribió un segundo convenio para prorrogar la vigencia del anterior. El nuevo Senado se resistió a la ratificación. Ante ello, el gobierno mexicano propuso que el pago se hiciera en bonos de la deuda pública, lo que a regañadientes estuvo dispuesto a aceptar el gobierno chino.