“Mayday” y la nostalgia de la “buddy movie” ochentera

Esta semana la nostalgia ochentera ha estado en tendencia y si hubo un género que surgió y se consolidó a lo largo de esa década fue el de la “buddy” movie” o película “de pareja”.

En los 50’s y 60’s hubo dramas nominados o ganadores del Oscar que combatieron los prejuicios raciales de la época al “emparejar” a un actor de piel clara con afroamericanos, como sucedió en los clásicos “Fuga en cadenas” (Stanley Kramer, 1958), por la que sus protagonistas Tony Curtis y Sidney Poitier compitieron al Oscar al Mejor Actor de su año, mientras que el mismo Poitier fue protagonista junto a Rod Steiger de “Al calor de la noche” (Norman Jewison, 1967), que no solo fue la ganadora del Oscar a la Mejor Película sino que le dio a Steiger su merecida estatuilla dorada al Mejor Actor de su año.

Corte a los inicios de los años 80, donde el drama se combinó con tal éxito con la comedia y la acción en un clásico como “48 horas” (Walter Hill, 1982), nada menos que el debut en el cine del hoy ya legendario comediante Eddie Murphy junto al güero Nick Nolte, que en 1987 el director Richard Donner y los actores Mel Gibson y Danny Glover hicieron lo propio en la no menos clásica “Arma Mortal” en 1987, siendo este un importante parteaguas para el mencionado género de “buddy movie” al centrarse en la relación de amistad o camaradería entre dos protagonistas, generalmente hombres, con personalidades muy diferentes.

Todo esto viene a colación porque el fin de semana pasado, a tan solo unas horas del estreno mundial en su plataforma de streaming, la película “Mayday”, protagonizada por el actor canadiense Ryan Reynolds y el primer actor británico ganador del Oscar Kenneth Branagh, se situó sin problema en el primer lugar de lo más visto en la lista de películas de Apple TV, y aunque dudamos llegue a envejecer tan dignamente como las mencionadas producciones ochenteras, es una buena opción dentro del mencionado género de entretenimiento palomero en el cual Reynolds ya tiene años posicionado gracias a “Deadpool” cuya última entrega fue también otra “de pareja”.

En el caso de “Mayday”, como su título lo indica, se refiere a la situación de emergencia que sufre el teniente Troy Brennan (Reynolds), quien en un vuelo de reconocimiento sobre territorio soviético en plena Guerra Fría (1987) tras aterrizar de emergencia y perder a su copiloto en una obvia tradición del clásico “Top Gun” (1986) sólo podrá sobrevivir con la ayuda de un agente retirado de la KGB (Branagh), por lo que a pesar de lo “kitsch”, que de pronto parece como la barba de Branagh en un momento, es una divertida variante del drama ganador del Oscar de aquellos años “Sol de Medianoche” (1985) con Maria Bakalova (“Borat 2”) como “tercera en discordia”.

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