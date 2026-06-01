¿Les platico? ¡Arre!

¡No estás sola! claman los morenistas, acarreados en camiones al llamado presidencial en defensa de la soberanía de México.

Los simpatizantes de MORENA escuchan el flamígero discurso de casi una hora, que se transmite desde el monumento a la Revolución en CDMX.“México no es piñata de nadie”, grita con voz destemplada la presidente y los paleros cogen el palo y le tunden a los invasores virtuales del norte, que acosan nuestra manida soberanía.

”¡No estás sola, no estás sola!”, gritan los morenistas, mientras los celulares de ellos mismos rugen ante el video transmitido en vivo, con la mantota que le cuelgan a Sheinbaum en sus propias narices, los osados opositores que sirven al imperio, como declara Fernández Noroña desde su terruño en Tepoztlán.

La presidente brinca en sus zapatos, como lo hizo Maduro al retar a Trump en su palacio de Miraflores, a que fuera por él, llamándolo cobarde.

No le mueva, presidente, ya ve cómo se las gasta el inquilino de la Casa Blanca y peor aún, Marco Rubio, el próximo presidente de Estados Unidos.

Claudia acusa -por cuadragésima cuarta ocasión- que los mexicanos sufrimos una campaña orquestada por fuerzas diabólicas de la derecha nacional y de Estados Unidos, que pretenden desestabilizar el proyecto de la 4T.