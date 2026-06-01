”México no es piñata de nadie”
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Plácido Garza DETONA Claudia Sheinbaum festeja delirante y al borde del paroxismo, sus primeros 2 años de gobierno
¿Les platico? ¡Arre!
¡No estás sola! claman los morenistas, acarreados en camiones al llamado presidencial en defensa de la soberanía de México.
Los simpatizantes de MORENA escuchan el flamígero discurso de casi una hora, que se transmite desde el monumento a la Revolución en CDMX.“México no es piñata de nadie”, grita con voz destemplada la presidente y los paleros cogen el palo y le tunden a los invasores virtuales del norte, que acosan nuestra manida soberanía.
”¡No estás sola, no estás sola!”, gritan los morenistas, mientras los celulares de ellos mismos rugen ante el video transmitido en vivo, con la mantota que le cuelgan a Sheinbaum en sus propias narices, los osados opositores que sirven al imperio, como declara Fernández Noroña desde su terruño en Tepoztlán.
La presidente brinca en sus zapatos, como lo hizo Maduro al retar a Trump en su palacio de Miraflores, a que fuera por él, llamándolo cobarde.
No le mueva, presidente, ya ve cómo se las gasta el inquilino de la Casa Blanca y peor aún, Marco Rubio, el próximo presidente de Estados Unidos.
Claudia acusa -por cuadragésima cuarta ocasión- que los mexicanos sufrimos una campaña orquestada por fuerzas diabólicas de la derecha nacional y de Estados Unidos, que pretenden desestabilizar el proyecto de la 4T.
Más desestabilizados estamos por el narco gobierno, que un paciente del Hospital Zambrano Hellion comandado por Memo Torre-Amione, pero la presidenta ni se inmuta.
Cierra los puños, enardecida ante el clamor plañidero de los morenistas:
”¡México no es piñata de nadie!”, repiten a coro los loros cruzados con focas aplaudidoras.
Enterados, señora presidente. ¡Cambio y fuera!
Cajón Desastre:
- Por petición popular y para quienes no lo leyeron, reproduzco aquí el siguiente texto:
- Este miércoles 27 de mayo, apenas dejé en el ITESM a Rodrigo Imaz -el hijo emblemático de Claudia Sheinbaum, fui a una cita muy muy importante en la Torre Administrativa del gobierno de NL.
- Al salir de mi elevador en la planta baja, me topé con Luis Gerardo Treviño, a quien le tupo bien y bonito por conjurar a mis espaldas, contra la labor que realiza Grupo DETONA
- Al verme, en vez de reclamarme cara a cara la zurra que le he puesto bien merecida, por cierto- se hizo el occiso, y en lugar de subir en el mismo elevador del cual yo salía -pues él hacía fila para eso- prefirió perderse entre el gentío.
- Ese es su “valor” y Sanjuana Martínez, con quien se ha aliado para tratar de desacreditar la labor del medio que dirijo.
- Ambos son cobardes y lo digo con todas sus letras.
- Ya nos veremos en los tribunales.. y no es amenaza, es promesa.
- En vez de confrontarme, Luis Gerardo se hizo wey. Pero ¿qué se puede esperar de un burócrata de 5a que mancha la garra naranja, cobrando en la secretaría del Medio Ambiente sabrá el Dios de Spinoza por hacer qué?
- En sus ratos libres, que son muchos, DI-LA-PI-LA su tiempo subiendo videos a su FB y “escribiendo” alucinadas columnas en medios que inexplicablemente lo dejan desparramar ahí su infinita ignorancia.
- No tuve más remedio que consignar nuevamente este incidente aquí. Ustedes han de perdonar...
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía.