Mi ciudad: la caída del Centro Histórico y la contaminación ambiental

Los domingos por la tarde como suelo hacerlo desde hace varios años -los hábitos son una forma de economizar el tiempo, a propósito, el recurso más escaso que existe-, acudo a comprar pan al “Radio” establecimiento que se localiza sobre la calle de Múzquiz y que hace poco ingresó al exclusivo club de las empresas saltillenses con 100 años de actividad ininterrumpida.

En una de esas visitas al Centro Histórico, donde se encuentra esta emblemática panadería, al observar el lastimoso estado que acusan no pocas casas y edificios en esta parte de nuestra ciudad capital, no pude evitar la comparación con algunos lugares de la otrora bella ciudad de la Habana, sin que esto quiera decir que estemos en igualdad de condiciones con la infraestructura de la isla.

TE PUEDE INTERESAR: El laboratorio argentino: el desmantelamiento de la cultura populista

Como saltillense me parece que el deterioro mencionado, además de ser indigno de cualquier habitante que tenga algo de orgullo, es preocupante y como no soy ni remotamente experto en urbanismo, me abstengo de proponer soluciones, dejándolas en manos de los que sí saben; los conocedores como mi amigo de muchos años, Ramiro Dávila, un destacado arquitecto originario de Saltillo, quien cuenta con gran calidad profesional y amplia experiencia de muchos años en temas de planeación urbana.

La única sugerencia que me permito hacer en este tema es que las autoridades municipales tomen en cuenta las recomendaciones de Ramiro, ya que además de conocer Saltillo como la palma de su mano, ha venido colaborando desde hace tiempo con los organismos encargados de planeación, lo cual significa que cuenta con información y antecedentes sobre las condiciones de nuestra ciudad capital. En ocasiones la planeación cede ante los intereses, y ahí pierde su eficacia.

En otro asunto, en fechas recientes, este periódico ha venido abordando mediante editoriales, reportajes e información de sus reporteros, una grave limitación que tenemos los pobladores de este hermoso valle, debido a la incapacidad existente para monitorear de manera sistemática la calidad del aire que respiramos, tanto en este lugar como en el resto del estado.

Esto se debe, al parecer, a la falta de presupuesto para comprar los equipos necesarios para conocer el estado del aire que respiramos todos los días, y que, está comprobado, tiene consecuencias negativas para la salud. Adelanto como hipótesis, que esta omisión pudiera deberse a dos factores, o bien a una combinación de ambos. Uno sería el deterioro de las finanzas públicas estatales, como resultado de la enorme deuda contratada hace varios sexenios.

El otro pudiera deberse a que el rubro del medio ambiente no es prioritario para las autoridades, las que prestan atención a otros asuntos, que también son importantes. Al revisar el presupuesto asignado este año para el cuidado del medio ambiente, llama la atención el incremento respecto al ejercicio del año anterior. Los números señalan que mientras en 2023 se contó con poco más de 52 millones de pesos, para este, la cifra rebasa los 93 millones. Sería deseable que ese aumento fuese asignado para habilitar nuevas estaciones de monitoreo del aire, así como para el mejoramiento de las existentes.

Un área de oportunidad significativa que tiene el municipio es la mejora sustancial en el servicio de transporte urbano de pasajeros, que actualmente padece serias limitaciones, afectando en especial a los trabajadores y a los estudiantes, quienes deben recurrir a los taxis para transportarse. Otro ángulo a considerar es que una mejoría real en este servicio ayudaría a descongestionar la circulación de vehículos particulares, lo que disminuiría los niveles de contaminación.

TE PUEDE INTERESAR: Historia de un cambio estructural: la llegada de GM y DeAcero a la Región Sureste de Coahuila

Hay indicios de que se tiene contemplada una reforma en este servicio, la que sería de gran utilidad para todos. Esperamos que nuestras autoridades, en fecha próxima puedan mostrar resultados. Asimismo, pudiera haber una relación entre un mejor transporte urbano de pasajeros y la reducción en el número de accidentes, donde figuran los de tránsito, lo que sería deseable, pues de acuerdo con la pieza periodística, de Armando Ríos, publicada en VANGUARDIA, el 24 de este mes las muertes por este motivo representan ya la quinta causa de fallecimientos en Coahuila.

REDONDEO

Le deseamos suerte a Ramiro Domínguez, joven saltillense firmado por los Saraperos, que se encuentra en República Dominicana en el radar de los Mellizos de Minnesota, equipo de Ligas Mayores.