Miguel y su disertación sobre los excusados

Él no se imagina que pueda existir un área de recreo sin su respectivo excusado.

“Un parque sin excusado, no es un parque, por eso puse mucha atención de que no faltaran para los paseantes. Yo nunca hubiera podido dormir en paz si no hubiese habido excusados en los parques”, concluyó su mensaje y dio las gracias a los ahí presentes.

Cajón de sastre

“Los sorprendidos asistentes se miraban unos a los otros y no sabían si aplaudir ante tan elocuente e inspiradora pieza de oratoria... o aprovechar el momento para ir al baño...”, remata la irreverente de mi Gaby.