Mirador 01/03/2026

28 febrero 2026
Yahvé expulsó del paraíso a Adán y Eva porque cayeron en la trampa que les puso

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Yahvé expulsó del paraíso a Adán y Eva porque cayeron en la trampa que les puso.

Días después de la expulsión le preguntó a Adán:

–¿Cómo te sientes ahí afuera?

–Estupendamente bien –respondió el hombre–. La verdad es que en tu paraíso estaba yo a disgusto. Un paraíso del que no se puede salir no es paraíso. Ahora, libre en mi propio paraíso, estoy feliz.

Yahvé, penoso, le pidió:

–¿Me invitas?

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

