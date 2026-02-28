Mirador 01/03/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Yahvé expulsó del paraíso a Adán y Eva porque cayeron en la trampa que les puso.

Días después de la expulsión le preguntó a Adán:

–¿Cómo te sientes ahí afuera?

–Estupendamente bien –respondió el hombre–. La verdad es que en tu paraíso estaba yo a disgusto. Un paraíso del que no se puede salir no es paraíso. Ahora, libre en mi propio paraíso, estoy feliz.

Yahvé, penoso, le pidió:

–¿Me invitas?

