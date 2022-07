Llegó sin aviso un recuerdo y me preguntó:

-¿Te acuerdas de mí?

Yo, la verdad, lo había olvidado. Tantos recuerdos tengo que no puedo recordarlos todos. Guardo más olvidos que recuerdos. Tengo recuerdos que no puedo olvidar, es cierto, pero a cambio tengo olvidos que no puedo recordar, y eso me mantiene en un favorable justo medio.

No le dije al recuerdo olvidado que lo había olvidado. Aunque algunos ...