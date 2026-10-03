Mirador 03/10/2026
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El nombre “Carlos” es un nombre lleno de realezas.
Veamos cada una de las letras que lo forman.
C de Cristo, el rey de los hombres.
A de águila, la reina de las aves.
R de rosa, la reina de las flores.
L de león, el rey de los animales.
O de oro, el rey de los metales.
S de sol, el rey de los astros.
Si usted se llama Carlos, felicidades por su majestuoso nombre.
Si conoce a alguien que se llame Carlos, comparta con él esta columna sobre el nombre Carlos.
Me la dictó mi queridísimo, ingeniosísimo y simpatiquísimo hermano menor, Carlos.
¡Hasta mañana!...