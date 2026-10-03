Mirador 03/10/2026

El nombre “Carlos” es un nombre lleno de realezas.

Veamos cada una de las letras que lo forman.

C de Cristo, el rey de los hombres.

A de águila, la reina de las aves.

R de rosa, la reina de las flores.

L de león, el rey de los animales.

O de oro, el rey de los metales.

S de sol, el rey de los astros.

Si usted se llama Carlos, felicidades por su majestuoso nombre.

Si conoce a alguien que se llame Carlos, comparta con él esta columna sobre el nombre Carlos.

Me la dictó mi queridísimo, ingeniosísimo y simpatiquísimo hermano menor, Carlos.

¡Hasta mañana!...