Mirador 04/04/2026

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Opinión
/ 3 abril 2026
    Mirador 04/04/2026

Un político que no se entrega a la búsqueda del bien común, y busca sólo su medro personal y la satisfacción de su interés.

Un líder sindical que somete y explota a sus agremiados, y se vale de ellos para lucrar y ganar poder.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-02-04-2026-BJ19760203

Un empresario que hace del trabajo del hombre una mercancía, y trata a las personas como si fuesen cosas.

Un ciudadano que no se indigna, que no participa en la solución de los problemas de su comunidad, que vive entre las cuatro paredes de egoísmo.

Un periodista que no cumple el hermoso oficio de predicar en el desierto.

Un hombre de religión que se vuelve oveja de ricos y mal pastor de pobres...

¡Caramba, cuántos Judas para quemar en un Sábado de Gloria!

¡Hasta mañana!...

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Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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