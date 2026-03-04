Mirador 05/03/2026

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 4 marzo 2026
    Mirador 05/03/2026
    FREEPIK

‘El trabajo del actor no consiste en actuar. Consiste en ser’

Esta película se llama “Purgatorio”. Creo que es el más original de los westerns. En él aparecen vaqueros, claro, “surly spitoon-fillers”, rudos llenadores de escupideras, pero deambulan por un pueblo espectral, fantasmagórico, cuyo ambiente no se explican quienes por primera vez ven el film. Y es que dicho pueblo es en verdad el purgatorio. Sus habitantes, muertos todos ya, expían ahí en diversos modos los pecados que cometieron durante su existencia terrenal.

La película es de 1999, con actuación de Sam Shepard y Randy Quaid. También aparece fugazmente en ella un extraordinario actor de cine, televisión y teatro, R. G. Armstrong, quien hace el papel del cochero que lleva a las almas al cielo, al purgatorio o al infierno. Fue él quien pronunció una frase que se ha vuelto icónica tanto en los estudios de Hollywood como en los teatros de Broadway: “El trabajo del actor no consiste en actuar. Consiste en ser”.

En mi primera juventud fui actor. Luego descendí a otros oficios. En todos he procurado aplicar esa frase.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Actuación
Mirador
Actores

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De izquierda a derecha: el sargento Declan Coady, la sargento de primera clase Nicole Amor, el capitán Cody Khork y el sargento de primera clase Noah Tietjens.

Soldados de EU fallecidos en la guerra de Irán, son recordados como padres y reservistas dedicados
Vecinos denuncian manejo inadecuado de basura en la calle Bravo, lo que genera dispersión de desechos por animales.

Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido
Una bandera iraní se coloca entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán

true

Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades
México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024.

Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024
Autoridades trabajan en las obras que acompañan el proyecto ferroviario y preparan la infraestructura necesaria para su llegada.

Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo
El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional.

El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras
Apenas el 13.5 por ciento de quienes operan tractocamiones en el País, son mujeres.

Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina