Mirador 07/04/2026

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Opinión
/ 6 abril 2026
    Mirador 07/04/2026
    FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Sé que, aunque no lo parezca, el sol está ahí. Otra vez se aparecerá, y la primavera será otra vez primaveral

El gobierno y el clima tienen cierto parecido: no se puede confiar en ninguno de los dos.

Bonita primavera es ésta, de bajas temperaturas y con días nebulosos y de lluvia. Se supone que en este tiempo debe brillar el sol, y el aire debe ser templado, o tibio, de modo que las abejitas y los pajaritos puedan dedicarse a la primaveral tarea de hacer más pajaritos y más abejitas. No es así. Un viento oscuro sopla; la bruma pone su opacidad en los seres y las cosas; se ensombrece el ánimo y la naturaleza, malhumorada, se pregunta si acaso se ha equivocado de estación.

Sin embargo, a mí me gustan estos días de neblina y llovizna murmurante. Son ocasión para charlar conmigo mismo, para buscar respuesta a mis preguntas. Sé que, aunque no lo parezca, el sol está ahí. Otra vez se aparecerá, y la primavera será otra vez primaveral.

Espero no sonar demasiado sonoro si digo que siempre volverá a brillar la luz.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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