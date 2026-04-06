Mirador 07/04/2026

El gobierno y el clima tienen cierto parecido: no se puede confiar en ninguno de los dos.

Bonita primavera es ésta, de bajas temperaturas y con días nebulosos y de lluvia. Se supone que en este tiempo debe brillar el sol, y el aire debe ser templado, o tibio, de modo que las abejitas y los pajaritos puedan dedicarse a la primaveral tarea de hacer más pajaritos y más abejitas. No es así. Un viento oscuro sopla; la bruma pone su opacidad en los seres y las cosas; se ensombrece el ánimo y la naturaleza, malhumorada, se pregunta si acaso se ha equivocado de estación.

Sin embargo, a mí me gustan estos días de neblina y llovizna murmurante. Son ocasión para charlar conmigo mismo, para buscar respuesta a mis preguntas. Sé que, aunque no lo parezca, el sol está ahí. Otra vez se aparecerá, y la primavera será otra vez primaveral.

Espero no sonar demasiado sonoro si digo que siempre volverá a brillar la luz.

¡Hasta mañana!...