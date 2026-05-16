Saltillo: 66 colonias atrapadas en la irregularidad y el uso de tomas comunitarias

Aguas de Saltillo tiene registro de al menos de 67 colonias de la ciudad con tomas irregulares de agua, de acuerdo con una solicitud de transparencia promovida por VANGUARDIA. La información oficial aclara que, si bien estos sectores cuentan con el servicio de agua potable por red, la existencia de secciones irregulares obliga al uso de llaves colectivas para el abastecimiento de los habitantes.

El listado proporcionado por la autoridad identifica a más de 60 colonias en la capital del estado donde persisten estas condiciones. Entre los sectores mencionados destacan las colonias Agua Nueva, Amistad, Ampliación Las Margaritas, Miguel Hidalgo, Mirasierra y Misión Cerritos.

Además de Fundadores, Josefa Ortiz de Domínguez, Nuevo Mirasierra, Postal Cerritos, Puerta de Oriente y Santa Lucía. La paramunicipal enfatizó que la razón técnica detrás de esta modalidad de suministro es que dichos asentamientos cuentan con secciones consideradas como irregulares, lo que impide la instalación de tomas domiciliarias individuales por red en la totalidad del sector.

La ciudad atraviesa por crisis hídricas y el consumo del agua ha incrementado. Por lo que el cuidado del agua se ha convertido en un tema esencial para evitar agravar el estrés hídrico de los mantos acuíferos. Aunado a ello, el consumo de agua ha subido por el alza en las temperaturas. Sin embargo, es la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, la entidad encargada de regular la extracción ilegal del agua a través de pozos sin autorización.

Ante esta situación, el año pasado el diputado federal por Morena, exhortó a la CONAGUA a investigar la existencia y operación de posibles pozos ilegales en el municipio.

Explicó que la empresa Aguas de Saltillo S.A. de C.V. Se encarga de la administración del agua en la cuidad, pero en años recientes, el abasto de agua potable en colonias y fraccionamientos populares ha mostrado signos preocupantes de escasez, afectando gravemente a miles de familias saltillenses. Dado el crecimiento acelerado de la ciudad, resalta que es imperante que haya un control del agua.

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