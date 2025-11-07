Mirador 07/11/2025
El cielo saltillense brilló el martes una luna descomunal, una exageración o hipérbole de luna
Si no hubiera mujeres, luna, rosas y golondrinas difícilmente habría poetas.
Los liróforos siempre han abundado en mi ciudad. Se decía antes: “En Saltillo el que no es poeta hace cajeta”. La cajeta es lo que en otras partes se llama “ate”. De membrillo y perón se hace ese dulce, y de amor y desamor se han hecho los poemas en mi solar nativo, desde Manuel Acuña hasta el ignorado vate autor de una oda a Francisco Sarabia, el aviador, oda que hizo decir a los perversos críticos del bardo: “Está bien que hagas versos, pero no odas”. Dicho poema comenzaba así: “Iba Francisco Sarabia / volando sobre el Potomác / cuando de pronto ¡pac!”.
La otra noche debe haber habido entre mis paisanos una generosa cosecha de poemas, y quizá también de niños dentro de nueve meses. He aquí que en el cielo saltillense brilló el martes una luna descomunal, una exageración o hipérbole de luna. Parece ser que el romántico satélite estaba en su punto de mayor acercamiento a la Tierra, y eso lo hacía ver como si hubiera crecido o engordado.
Aun gorda o crecida demos gracias a la luna. Sin ella no habría poemas. Y, lo que es más importante, sin ella no habría noches de amor.
¡Hasta mañana!...