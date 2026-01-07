Mirador 08/01/2026

Opinión
/ 7 enero 2026
    Mirador 08/01/2026
    FOTO: ESPECIAL

El actor amaba profundamente a su esposa, a la que llamaba con cariño Bunny

Me habría gustado conocer a Nigel Bruce.

Actor de cine, fue él quien hizo siempre el papel del doctor Watson en las películas de Sherlock Holmes que Basil Rathbone protagonizó.

Dato curioso: Nigel Bruce nació en Ensenada, donde su padre trabajaba como ingeniero. Cuando estalló la Primera Guerra luchó en el ejército británico –su padre y su madre eran ingleses–, y fue herido de gravedad en un combate. Pasó más de dos años en una silla de ruedas.

Dato hermoso: el actor amaba profundamente a su esposa, a la que llamaba con cariño Bunny. En una entrevista declaró: “Puedo estar enfermo, o en bancarrota, pero mientras Bunny esté a mi lado seré feliz”.

Dato riguroso: la inmensa mayoría de los hombres no merecemos a la esposa que tenemos, o a la que una vez tuvimos por bendición de Dios.

Por eso me habría gustado conocer a Nigel Bruce.

Él sí merecía a su esposa.

¡Hasta mañana!...

Temas


Mirador
personajes

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

