Mirador 08/01/2026

Me habría gustado conocer a Nigel Bruce .

Actor de cine, fue él quien hizo siempre el papel del doctor Watson en las películas de Sherlock Holmes que Basil Rathbone protagonizó.

Dato curioso: Nigel Bruce nació en Ensenada, donde su padre trabajaba como ingeniero. Cuando estalló la Primera Guerra luchó en el ejército británico –su padre y su madre eran ingleses–, y fue herido de gravedad en un combate. Pasó más de dos años en una silla de ruedas.

Dato hermoso: el actor amaba profundamente a su esposa, a la que llamaba con cariño Bunny. En una entrevista declaró: “Puedo estar enfermo, o en bancarrota, pero mientras Bunny esté a mi lado seré feliz”.

Dato riguroso: la inmensa mayoría de los hombres no merecemos a la esposa que tenemos, o a la que una vez tuvimos por bendición de Dios.

Por eso me habría gustado conocer a Nigel Bruce.

Él sí merecía a su esposa.

¡Hasta mañana!...