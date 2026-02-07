Mirador 08/022026

Opinión
/ 7 febrero 2026
    Mirador 08/022026
Un día los monos le pidieron al Creador que los recibiera. Querían hablar con él

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Señor hizo a los animales.

Entre ellos estaba el hombre, que en su soberbia no reconoce que es un animal entre todos los demás.

Un día los monos le pidieron al Creador que los recibiera. Querían hablar con él. Bondadoso con todas sus criaturas, el Señor los atendió inmediatamente.

–Padre –le dijeron los monos–, por favor habla con el hombre.

El Señor, extrañado, les preguntó:

–¿Para qué?

Pidieron los monos:

–Ordénale que no vaya a decir que desciende de nosotros. Eso nos avergüenza.

¡Hasta mañana!...

Historia
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

