Mirador 10/05/2026
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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
Darwin llegó en sus viajes a lejanos confines del planeta.
Hizo ahí observaciones detalladas.
Cuando las terminó dijo para sí:
–Ahora lo comprendo todo.
De regreso a Inglaterra publicó su libro sobre el origen de las especies.
Dio a conocer la teoría de la evolución.
En lo alto, el Señor supo de esas investigaciones.
Intrigado, leyó el libro de Darwin.
Al término de la lectura dijo para sí:
–Ahora lo comprendo todo.
¡Hasta mañana!...