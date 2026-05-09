Mirador 10/05/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Darwin llegó en sus viajes a lejanos confines del planeta.

Hizo ahí observaciones detalladas.

Cuando las terminó dijo para sí:

–Ahora lo comprendo todo.

De regreso a Inglaterra publicó su libro sobre el origen de las especies.

Dio a conocer la teoría de la evolución.

En lo alto, el Señor supo de esas investigaciones.

Intrigado, leyó el libro de Darwin.

Al término de la lectura dijo para sí:

–Ahora lo comprendo todo.

¡Hasta mañana!...