Mirador 11/03/2026

Por la tarde llovió en el rancho del Potrero. El pespuntear de la lluvia sobre el techo es una música mejor que la de Mozart , dicho sea con perdón del inmortal compositor.

Ahora la noche es fresca y limpia, como niña recién bañadita. En la cocina de la antigua casa la tertulia se anima. Doña Rosa, la mujer de don Abundio, cuenta:

–La noche en que nos casamos no sabía yo cómo contener a Abundio. Cuando cumplimos 30 años de casados no sabía cómo consolarlo.

Reímos todos, menos don Abundio. Atufado, masculla por lo bajo:

–Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura;

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...