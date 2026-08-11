Mirador 11/08/2026

Un alud de correcciones, enmiendas y aclaraciones cayó ayer sobre el viajero.

La memoria le jugó una mala pasada, y escribió que el poblado Magdalena se halla en el trayecto entre Guadalajara y Colima, siendo que está por el camino que lleva hacia Tepic.

Al viajero lo desconsuelan sus errores. No ha aprendido a ser tolerante consigo mismo. Sus olvidos no son fruto de los años; resultan de su oficio. Quien mucho habla mucho yerra. Quien mucho escribe yerra más.

Así, el viajero pide –que no ofrece– disculpas a quienes siguen sus andanzas. Malandanzas a veces, como ésta; bienandanzas otras.

El escritor tiene sobre su mesa de trabajo un pequeño letrero que lo anima. Dice: “Babe Ruth se ponchó miles de veces”. Si eso le sucedió a uno de los más excelsos bateadores que en el beisbol ha habido, bien puede este caminante errar el camino alguna vez.

¡Hasta mañana!...