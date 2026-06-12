Mirador 12/06/2026

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Opinión
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    Mirador 12/06/2026

En mi primera juventud hice teatro, y en cierta forma el teatro me hizo a mí

Amo a los actores.

Dejan de ser para que nosotros seamos.

En mi ciudad, Saltillo, hay un hermoso teatro. Me pidieron un texto para inscribirlo en una placa que se colocaría en su pared frontal. Escribí:

“Por esta puerta se entra a la vida del teatro. Por esta puerta se sale al teatro de la vida”.

En mi primera juventud hice teatro, y en cierta forma el teatro me hizo a mí. Ignacio López Tarso asistió a una de mis conferencias. Al terminar me dijo:

–Usted no es un conferencista. Usted es un actor.

Hace unos días caminé por la orilla del humedal que se forma donde nacen los manantiales del Potrero. Vi tildíos, pequeñas aves cuyo nombre es onomatopéyico: así suena su canto. Cuando un predador se acerca al nido con polluelos, el tildío finge tener un ala rota y se aleja lanzando trinos lastimeros para que el predador lo siga a él y no vaya hacia el nido.

También en la naturaleza hay teatro.

También hay actores en la naturaleza.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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