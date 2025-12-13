Mirador 13/12/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Adán y Eva cayeron en la tentación.

Y es que el Creador dispuso las cosas de modo que cayeran en ella.

El Génesis no lo dice, pero algunos teólogos afirman que después de que el hombre y la mujer comieron el fruto prohibido la serpiente se presentó ante el Padre y le dijo:

–Misión cumplida, Señor.

Desde luego eso no está comprobado (nada de lo que dicen los teólogos está comprobado), pero si es cierto que nada sucede sin la voluntad de Dios, entonces fue voluntad de Dios que los humanos se perdieran.

Todo indica que ésa sigue siendo su voluntad.

Tampoco eso está comprobado.

¡Hasta mañana!...