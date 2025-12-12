Mirador 13/12/2025

Opinión
/ 12 diciembre 2025
    Mirador 13/12/2025

Hace mucho que no voy al cine.

Todos los días voy al cine.

No me contradigo, aunque tengo el inalienable derecho de contradecirme. Quiero decir que hace años no asisto a una sala cinematográfica, pero cada noche, después de cumplida la labor del día, miro en mi casa –cine en pantuflas– una buena película.

Anoche vi “Testigo de cargo” (“Witness for the prosecution”, 1957, dirección de Billy Wilder). Un extraordinario Charles Laughton, una simpática Elsa Lanchester (su esposa en la vida real), un pasable Tyrone Power y una Marlene Dietrich, a quien hay que ver con atención, forman el reparto de esta excelente adaptación al cine de una novela de Agatha Christie.

“Testigo de cargo” es una de las dos películas que recuerdo en las cuales al término del film se pide a quienes lo vieron que no revelen el final. La otra es “Diabolique”, de Henri Clouzot, a mi juicio la mejor película de suspenso en la historia del cine. Cuestión de gustos, claro.

Y ahora me disculpan, por favor. Voy a ver el mundo desde mi sillón. Voy a ver una película.

¡Hasta mañana!...

Temas


Opinión

true

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Ven la persistencia de presiones económicas, conflictos internacionales y pérdida de ingresos.

Arranca 2026 con miedo al bolsillo: mexicanos temen no cubrir lo básico
La Alameda se convierte en eje de una discusión pública sobre preservación y acceso.

Saltillo: pide Municipio no dejarse engañar por quienes aseguran que alameda será gentrificada
Una persona sostiene un cartel que dice “Las personas trans pertenecen a Alabama” en una protesta frente al Capitolio estatal de Alabama en Montgomery.

El manual de género de la extrema derecha

true

Los chicos de la mano izquierda
true

No distraigan al Tal Samuel, por favor. Está jugando rugby, no fútbol
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La familia espera que las autoridades investiguen y resuelvan la disputa para recuperar los bienes heredados.

Saltillo: lo despojan de herencia mediante testamento postmortem; denuncian manipulación