La flor sobre el armario tus perfumes aspira.

El cristal de tu carne retrata los espejos.

Y tú me miras. Miras... Y me miras. Me miras.

Y yo te beso. Beso... Y te beso. Te beso.

*

Espejo y flor se vuelve tu integridad rendida.

En resplandor y aromas se diluye tu cuerpo.

Y no sé si es de vidrios la luz de tus pupilas

y si lo que acaricio es la carne o el pétalo.

*

Al fin tus muslos se hacen lápidas de agonías.

Tu delirio de lirio se agota. Sobre el pecho

se me queda tu larga cabellera dormida.

*

Entonces pienso la hora en que, muerta la vida,

no quedará en la alcoba, de todo lo que veo,

más que un azogue roto y una flor derruida.

AFA.