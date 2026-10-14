Mirador 14/10/2026

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Opinión
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    Mirador 14/10/2026

En la cocina de la vieja casa la tertulia se alarga tras la cena. Don Abundio relata una anécdota de doña Rosa, su mujer

Casi todos los días ha llovido en el Potrero, y eso es anuncio de bienaventuranza. Habrá pan para los humanos y hierba para las otras bestezuelas.

En la cocina de la vieja casa la tertulia se alarga tras la cena. Don Abundio relata una anécdota de doña Rosa, su mujer:

–Cuando pedí su mano su papá puso un plazo de 60 días para resolverme. Así se usaba. Pero Rosa le dijo: “Acorte el plazo, padre, porque si no yo no respondo”.

Todos reímos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

–Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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