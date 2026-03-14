Mirador 15/03/20256
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/ 14 marzo 2026
Eva, celosa, cada vez que Adán llegaba tarde a casa le contaba las costillas
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
El relato que a continuación sigue no viene en el Génesis. El relato de muchas cosas que sucedieron en el mundo no viene en el Génesis.
Adán se sintió solo en el paraíso.
Un paraíso en soledad no es paraíso.
Le pidió a Dios que le diera una compañera.
Entonces el Señor sumió al hombre en un profundo sueño, le sacó una costilla y con ella hizo a la mujer.
A partir de ese día Eva, celosa, cada vez que Adán llegaba tarde a casa le contaba las costillas.
Nunca ha dejado de contárselas.
¡Hasta mañana!...