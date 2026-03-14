Mirador 15/03/20256

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El relato que a continuación sigue no viene en el Génesis . El relato de muchas cosas que sucedieron en el mundo no viene en el Génesis.

Adán se sintió solo en el paraíso.

Un paraíso en soledad no es paraíso.

Le pidió a Dios que le diera una compañera.

Entonces el Señor sumió al hombre en un profundo sueño, le sacó una costilla y con ella hizo a la mujer.

A partir de ese día Eva, celosa, cada vez que Adán llegaba tarde a casa le contaba las costillas.

Nunca ha dejado de contárselas.

¡Hasta mañana!...