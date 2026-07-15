Mirador 15/07/2026

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    Mirador 15/07/2026

Mi amigo es un escéptico en materia de religión

Este amigo mío con el que acostumbro tomar la copa –varias– los martes por la noche tiene muchas dudas acerca del más allá, y no pocas acerca del más acá. Me dice:

–Es imposible probar científicamente la existencia de Dios.

Le digo:

–También es imposible probar teológicamente la existencia del átomo.

Responde:

–La teología no es una ciencia: es una creencia.

Contesto:

–También la ciencia es una creencia. Cada día aprendemos que la verdad científica de hoy será la equivocación de mañana.

Mi amigo es un escéptico en materia de religión. En otro tiempo habría sido destinatario de una de las cartas de don Jaime Balmes. Se lo digo, y replica:

–Hay que ser un escéptico en todas las materias, incluso en la del escepticismo.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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