Mirador 15/08/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Todas las memorias del caballero sevillano tienen nombre de mujer.

Sonríe al recordar: doña Luz: doña Estrella; doña Sol...

Tres entre muchas son. También evoca a doña Elvira, a doña Laura, a doña Inés... Numerosa es la cuenta: quizás una por cada año de los que ha vivido.

Don Juan olvidó ya sus combates en la guerra o el duelo. Tampoco dejaron huella en él sus tratos con los grandes de la tierra: los reyes, el Papa, los emperadores. No recuerda nada de sus conversaciones en la basílica de Roma con el Santo Padre, pero guarda cada minuto de la noche que pasó en la cabaña de aquella hermosa muchacha montaraz.

Tranquilas y silenciosas fluyen las aguas del Guadalquivir en su camino al mar. Igual, callada y quieta, va la vida del hidalgo hacia el final. Ya lo presiente. Ya lo siente. Muchas voces lo llaman desde allá.

Don Juan no teme irse. ¿De qué sirve temer? Don Juan no piensa nada. ¿De qué sirve pensar? Don Juan recuerda. Para eso vivió. Para tener en el crepúsculo algo qué recordar.

¡Hasta mañana!...