Mirador 15/09/2026

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Opinión
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    Mirador 15/09/2026
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El viajero va a caer en la tentación de decir que estas piedras son espejo de ceniza

El viajero llega a Segovia y contempla el gran acueducto romano.

Las piedras, mudas, hablan. Dicen de un poderoso imperio desaparecido, y predicen que todos los imperios desaparecerán al paso de los tiempos, y serán como ceniza.

El viajero va a caer en la tentación de decir que estas piedras son espejo de ceniza. Su silencio, sin embargo, lo hace callar.

Ahora el viajero siente hambre y siente sed. Las meditaciones no quitan ni la sed ni el hambre. Cerca está la tradicional casa de Cándido. A ella va el viajero.

Su buena fortuna le pone en el plato un trozo de cochinillo de jugosa y suave carne y crepitante piel, y en la mesa una copa de rojo vino lleno de intenciones.

Bebe el viajero, y come.

Se ha olvidado de Roma, de las piedras, de los imperios y del tiempo.

No se lo reprochemos. Es humano.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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