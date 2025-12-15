Mirador 16/12/2025

    Mirador 16/12/2025
Tirando de la bestezuela fue el casto varón por el camino de Belén. Vio un portalillo y se dirigió hacia él

–Aquí no es mesón, sigan adelante. No les puedo abrir, no sea algún tunante. Ya se pueden ir, y no molestar, porque si me enfado los voy a apalear.

Después de que el hostelero les negó posada, José le dijo a su esposa:

–Vayamos con los pobres. Ellos son buenos y nos ayudarán.

María, a lomos del borriquillo, se sonrió.

Tirando de la bestezuela fue el casto varón por el camino de Belén. Vio un portalillo y se dirigió hacia él. En el interior de la humilde morada estaban unos pobres en torno de la pequeña hoguera que habían encendido para librarse del frío de la noche. José les pidió que les permitieran estar ahí. Le dijo uno:

–Entren, santos peregrinos. Reciban este rincón. Aunque es pobre la morada os la doy de corazón.

Salieron los pobres, y dejaron en el portal a los esposos. Poco después salió José. Quería contemplar la milagrosa estrella que fulgía a la mitad del cielo. Regresó al punto y le dijo a María:

–Nos robaron el burro.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

