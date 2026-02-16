Mirador 17/02/2026

Opinión
/ 16 febrero 2026
    Mirador 17/02/2026
    UNSPLASH

La zarzuela es uno de mis géneros musicales favoritos. Oigo siempre con deleite la conocidísima habanera de ‘La Verbena de la Paloma’

La hamburguesa no es de Hamburgo y la milanesa no es de Milán, pero la habanera sí es de La Habana.

Esa danza de ondulante ritmo la bailaban los ñáñigos, habitantes de color de uno de los barrios habaneros. Llegó a Europa en el siglo 19, y de inmediato fue adoptada por los compositores tanto de música clásica como popular. Habanera muy conocida es la de Bizet en su ópera “Carmen”: “L’amour est un oiseau rebelle”, adaptada de una canción llamada “El Arreglito”, del español Sebastián Yradier, autor de otra famosa habanera, “La Paloma” –“Cuando salí de la Habana, mamá por Dios...”. Bizet pensó equivocadamente que “El Arreglito” era una canción del folclor cubano, y se la apropió.

La zarzuela es uno de mis géneros musicales favoritos. Oigo siempre con deleite la conocidísima habanera de “La Verbena de la Paloma”: “Dónde vas con mantón de Manila...”, y en este momento estoy oyendo otra habanera de hermosa música, la de “Don Gil de Alcalá”, del maestro Penella.

Sugerir a mis cuatro lectores que la escuchen en YouTube es hacerles un bello regalo. Espero que lo disfruten.

¡Hasta mañana!...

Temas


Música
Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

