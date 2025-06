Mirador 18/06/2025

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice que los hombres necesitan la religión, pero que el mundo estaría mejor sin religiones.

No entiendo cabalmente su razonamiento. Explica:

–Muchos humanos se portan bien –no roban, no matan, no incurren en adulterio– por temor al castigo de los dioses (hay bastantes). Esperan además un premio en el más allá por su buena conducta en el más acá. Desde ese punto de vista la religión es buena. Pero por causa de las religiones los hombres se han enfrentado en terribles guerras, y sus creencias religiosas los dividen y separan. Si los dioses quisieran en verdad el bien del hombre, lo mejor que podrían hacer sería decirle: “No existimos. Sé bueno no por temor a nosotros, sino por amor a tu prójimo”.

En esta ocasión mi amigo ha bebido más que de costumbre. Yo, que he bebido menos, me azoro al escucharlo. A veces no conviene beber de más. A veces no conviene beber de menos.

¡Hasta mañana!...