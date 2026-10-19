Mirador 19/10/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 19/10/2026
    IA

Llegó este hombre al último extremo de la necesidad, y un día él y la sufrida mujer que con él compartía sus penurias se vieron sin qué comer. No sé a cuál de los dos se le ocurrió la idea. En aquel tiempo se usaba que, cuando había difunto en una casa pobre, los que pasaban dejaban una moneda para los gastos del entierro. Así, el tipo se hizo el muerto. Tendido en un petate se puso a esperar el óbolo de la gente.

Pasó un compadre suyo, ebrio de oficio, y se atribuló al verlo fallecido. Depositó una moneda de 5 centavos y le preguntó a la mujer de qué había muerto su compadre. Ella no había pensado en eso, y respondió con lo primero que le vino a la cabeza: “Murió de un dolor de muelas”. Dictaminó el borracho: “Pos se necesita ser muy pendejo pa’ morirse de un dolor de muelas”. Se enderezó el fingido muerto y dijo encalabrinado: “Compadre: Cada quien se muere de lo que le da su chingada gana. Coja su pepa y vaya a tiznar a su madre”.

Sabroso relato éste de don José García Rodríguez, galano escritor de mi ciudad.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

NosotrAs: La alimentación también tiene un contexto

true

Expo Coahuila 2026: La tradición de la Feria de Saltillo en su nueva imagen
true

La carga del IMSS
CUARTOSCURO

Crimen de Estado: Las obras de AMLO por encima de la salud de los mexicanos

true

Navi Pillay, la gran Nobel

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH

Egresar para defender: la nueva generación de la Academia IDH
Esta combinación de fotografías muestra a Flavio Bolsonaro, izquierda, en Sao Paulo, el 29 de septiembre de 2026, y a Luiz Inacio Lula da Silva en Río de Janeiro, el 23 de septiembre de 2026.

Imitar a Milei perjudicaría a Brasil
Sir Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, en la Cumbre Internacional sobre IA celebrada en la Royal Dublin Society (RDS) en Dublín, Irlanda.

Responsabilidad objetiva para los ejecutivos del sector de la IA