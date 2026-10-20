Mirador 20/10/2026

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Don Juan no tiene miedo de la muerte.

Tampoco tuvo nunca miedo de la vida.

El amor a las armas y las armas del amor lo han abandonado ya, y vive sosegadamente, sin los afanes de la guerra ni de la seducción.

Ha envejecido, y trata de aromar con recuerdos la juventud perdida. No la añora. Las añoranzas, piensa, son inútil deseo de lo que no se puede ya recuperar. Evoca, sí, los pasados tiempos, sobre todo a la caída de la tarde, cuando el crepúsculo lo hace pensar en su propio ocaso.

Don Juan no carga el peso de rencores ni de arrepentimientos. Espera el final con la misma placidez con que seguramente aguardó el principio. Intuye que en su sueño no habrá demonios ni ángeles, y olvidó ya las voces que le hablaban de promesas y amenazas.

Con los años, el caballero sevillano ha vuelto a la razón. Eso quiere decir que ha dejado de ser Don Juan.

¡Hasta mañana!...