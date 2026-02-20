Mirador 21/02/2026
+ Seguir en Seguir en Google
/ 20 febrero 2026
COMPARTIR
TEMAS
Deja rodar, amor, mi amor. Va ciego
y con la muerte a cuestas. Anda, deja
que si la vida madre se le aleja
la busque a tientas como niño en ruego.
Está al cesar el pulso ya sin fuego.
Sólo le queda una memoria vieja
de torvo grito convertido en queja.
Aquí me tienes. Mira: a ti me entrego
todo atado y de todo desatado,
vestido en desnudez y sin orgullo.
Huérfano de mí mismo, he desterrado
mi nombre de la tierra. Ya concluyo.
Herido el corazón de lado a lado
quiere morir bajo la paz del tuyo.
AFA.
¡Hasta mañana!...