Mirador 21/02/2026

Deja rodar, amor, mi amor. Va ciego

y con la muerte a cuestas. Anda, deja

que si la vida madre se le aleja

la busque a tientas como niño en ruego.

Está al cesar el pulso ya sin fuego.

Sólo le queda una memoria vieja

de torvo grito convertido en queja.

Aquí me tienes. Mira: a ti me entrego

todo atado y de todo desatado,

vestido en desnudez y sin orgullo.

Huérfano de mí mismo, he desterrado

mi nombre de la tierra. Ya concluyo.

Herido el corazón de lado a lado

quiere morir bajo la paz del tuyo.

AFA.

¡Hasta mañana!...