Mirador 21/05/2022

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Cuando perdió el deseo de la mujer supo Don Juan que le había llegado el turno de morir.

Mientras pudo hacer gozar a una dama se sintió joven, aunque ya no lo era. Cuando quedó desarmado entendió que estaba ya en el arrabal de senectud al que se refirió Manrique en los versos de pie quebrado que escribió a la muerte de su padre.

Don Juan daría todas sus posesiones por volver a tener los arrestos juveniles que le dieron fama. Pero esa fuerza no puede regresar. Cuando se va se va, y no hay pócima o remedio, ni hechicería o magia, que puedan hacerla regresar.

No es que Don Juan se sienta viejo. Es que ya no se siente. Vivía para el amor. Ahora que el amor se ha ido él ya no vive.

¿Qué hace ahora? Espera. Sabe que cualquier día llegará su última amante. Con ella se irá más allá de la vida; más allá de toda vida. Don Juan espera. Espera.