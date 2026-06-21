Mirador 21/06/2026
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Pasaron unas horas, y al Señor se le acabaron los relámpagos y los truenos. Entonces Moisés pudo bajar del monte
HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
En medio de una tempestad de truenos y relámpagos, Moisés subió al monte Sinaí.
Los hebreos esperaron ansiosos su regreso, pues sabían que el profeta se iba a encontrar con Dios.
Pasaron unas horas, y al Señor se le acabaron los relámpagos y los truenos. Entonces Moisés pudo bajar del monte. Les dijo a los hebreos:
–Les tengo dos noticias: una buena y una mala.
Preguntó uno:
–¿Cuál es la buena?
Respondió, orgulloso, el profeta:
–El Señor nos iba a imponer 4,135 mandamientos. Logré que los redujera a solamente 10.
Preguntó otro:
–Y la mala noticia, ¿cuál es?
Contestó Moisés, sombrío:
–No pude conseguir que quitara lo de no fornicar.
¡Hasta mañana!...