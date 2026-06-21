Mirador 21/06/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

En medio de una tempestad de truenos y relámpagos, Moisés subió al monte Sinaí.

Los hebreos esperaron ansiosos su regreso, pues sabían que el profeta se iba a encontrar con Dios.

Pasaron unas horas, y al Señor se le acabaron los relámpagos y los truenos. Entonces Moisés pudo bajar del monte. Les dijo a los hebreos:

–Les tengo dos noticias: una buena y una mala.

Preguntó uno:

–¿Cuál es la buena?

Respondió, orgulloso, el profeta:

–El Señor nos iba a imponer 4,135 mandamientos. Logré que los redujera a solamente 10.

Preguntó otro:

–Y la mala noticia, ¿cuál es?

Contestó Moisés, sombrío:

–No pude conseguir que quitara lo de no fornicar.

¡Hasta mañana!...