Mirador 23/10/2026
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Don Nacho me tutea porque a su lado soy un jovenzuelo. Él tiene los años de la eternidad
Los fantasmas que en la noche vagan por los aposentos de la antigua casona del Potrero me conocen, y saben que soy inofensivo. Así, no se asustan ya cuando me ven.
Hace unos días platiqué con el espectro de don Ignacio de la Peña y Peña. Le pregunté:
– ¿Cómo es el otro mundo?
Me respondió:
– Dime más bien cómo es tu mundo. Yo nunca lo entendí.
Don Nacho me tutea porque a su lado soy un jovenzuelo. Él tiene los años de la eternidad. Le contesté:
– Yo tampoco entiendo mi mundo.
Meneó la cabeza y comentó:
– Pos estamos jodidos. Ninguno de los dos mundos entendemos.
Me sorprendió su manera de hablar. Yo pensaba que los fantasmas no decían maldiciones. Parece, sin embargo, que son como nosotros. O que nosotros somos como los fantasmas.
¡Hasta mañana!...