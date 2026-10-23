Mirador 23/10/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 23/10/2026
    FREEPIK

Don Nacho me tutea porque a su lado soy un jovenzuelo. Él tiene los años de la eternidad

Los fantasmas que en la noche vagan por los aposentos de la antigua casona del Potrero me conocen, y saben que soy inofensivo. Así, no se asustan ya cuando me ven.

Hace unos días platiqué con el espectro de don Ignacio de la Peña y Peña. Le pregunté:

– ¿Cómo es el otro mundo?

Me respondió:

– Dime más bien cómo es tu mundo. Yo nunca lo entendí.

Don Nacho me tutea porque a su lado soy un jovenzuelo. Él tiene los años de la eternidad. Le contesté:

– Yo tampoco entiendo mi mundo.

Meneó la cabeza y comentó:

– Pos estamos jodidos. Ninguno de los dos mundos entendemos.

Me sorprendió su manera de hablar. Yo pensaba que los fantasmas no decían maldiciones. Parece, sin embargo, que son como nosotros. O que nosotros somos como los fantasmas.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fantasmas
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Estado de derecho y la pasión por silenciar

true

Rápidos para vender y contratar. Lentos para cancelar
Conoce el terror que puede dar una buena lectura con estos libros.

Amazon: Siente el terror de Halloween con estas novelas de suspenso
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza son causados por virus. VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas
El laureado director mexicano participó en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada que un solidario: Guillermo del Toro
¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights

¿Qué hacer en Saltillo? Inicia el Festival Ánimas del Desierto, Isabel Fernandez en Salitllo y Lumina Nights
La Selección Mexicana Femenil Sub-17 remontó ante Chile y mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2026.

México remonta a Chile en el Mundial Sub-17 Femenil y consigue sus primeros tres puntos
México intentó reaccionar en las últimas dos entradas, pero terminó derrotado por Nicaragua en el arranque del Campeonato Panamericano Sub-18.

México tropieza en el Panamericano Sub-18: Nicaragua lo derrota 9-4 en su debut