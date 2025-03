MIRADOR 24/03/2025

A mí no me causa asombro la inteligencia artificial.

Lo que me maravilla es la inteligencia natural.

Todo lo que haga la inteligencia artificial será artificial. Y todo lo artificial es creación humana. Así las cosas, la Inteligencia Artificial es, a fin de cuentas, natural.

No hemos de sentirnos inferiores ante la máquina, o temerla. Si nos causa problemas bastará con desenchufarla para librarnos de ella. Cuando juego ajedrez con la computadora y me gana no me siento menos que ella, ni me abato o entristezco por su victoria sobre mí. Lo que hago es maldecirla y apagarla. En realidad no me ganó la computadora. Me venció el hombre que la programó.

Así como Dios no debe temerle al hombre, el hombre no debe temerle a la máquina.

Y aquí me detengo. De pronto me surgió el temor de que se enoje conmigo la máquina en que estoy escribiendo esto.

¡Hasta mañana!...