Mirador 24/03/2026

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Opinión
/ 23 marzo 2026
    Mirador 24/03/2026
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Después de tres jornadas de fatigosa marcha llegaron por fin a la cumbre de la montaña. Ahí, en efecto, estaba la flor

En lo alto del alto monte llamado de Las Ánimas nace una extraña flor que en su corola guarda una leyenda.

Se dice que quien aspire su perfume jamás sentirá penas de amor. Tampoco, por otro lado, sentirá nunca el goce de amar.

Un antiguo relato cuenta que a principios del pasado siglo don Ignacio de la Peña y Peña organizó una expedición a fin de buscar esa legendaria flor.

Llevó con él a sus hijos y a sus criados. Penosamente subieron entre riscos y barrancos; salvaron abismos cuyo fondo no se alcanzaba a ver; escalaron paredes rocosas con altura de vértigo.

Después de tres jornadas de fatigosa marcha llegaron por fin a la cumbre de la montaña. Ahí, en efecto, estaba la flor. Tenía pétalos blancos como la pureza y rojos como la pasión.

Ninguno de los hombres se acercó siquiera a ella.

Todos temían percibir su aroma.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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