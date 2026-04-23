Mirador 24/04/2026

“Todos los caminos llevan a Roma”.

Quizá esa frase era verdadera en otro tiempo. Ahora los caminos llevan a París, a Nueva York, a Tokio, a Beijing, a Seúl y a otras muchas ciudades de importancia universal.

Es bueno que haya muchos caminos, no uno solo, y que esos caminos lleven a muchas partes, no a una sola. La libertad consiste en la posibilidad de escoger, ya sea entre dos candidatos o entre dos marcas de jabón. Si todos los caminos siguieran llevando a un sólo destino, el hombre no sería dueño del suyo.

Celebremos que en nuestro tiempo los caminos lleven a muchas partes, entre ellas a Seúl, a Beijing, a Tokio, a Nueva York, a París...

Ah, y también a Roma.

¡Hasta mañana!...