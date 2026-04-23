Mirador 24/04/2026

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Opinión
/ 23 abril 2026
    Mirador 24/04/2026
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La libertad consiste en la posibilidad de escoger, ya sea entre dos candidatos o entre dos marcas de jabón

“Todos los caminos llevan a Roma”.

Quizá esa frase era verdadera en otro tiempo. Ahora los caminos llevan a París, a Nueva York, a Tokio, a Beijing, a Seúl y a otras muchas ciudades de importancia universal.

Es bueno que haya muchos caminos, no uno solo, y que esos caminos lleven a muchas partes, no a una sola. La libertad consiste en la posibilidad de escoger, ya sea entre dos candidatos o entre dos marcas de jabón. Si todos los caminos siguieran llevando a un sólo destino, el hombre no sería dueño del suyo.

Celebremos que en nuestro tiempo los caminos lleven a muchas partes, entre ellas a Seúl, a Beijing, a Tokio, a Nueva York, a París...

Ah, y también a Roma.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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