Mirador 25/08/2026

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    Mirador 25/08/2026

Otros goces gozó el caballero sevillano, pero se arrepiente de no haber gozado ése

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Don Juan no tiene remordimientos. Tiene, sí, arrepentimientos.

En el espíritu de nada se arrepiente, pero en la carne sí. Por ejemplo, se reprocha no haber adivinado la intención de aquella hermosa mujer que intentó seducirlo siendo él mozo inexperto. La dama era de tez moruna, chispeantes ojos negros, naricilla respingada y proa como de galera real. Con el pretexto de aliviarle la fatiga, le acarició sabiamente al mancebo la parte de la nuca. Eso lo excitó, pero le faltó malicia para darse cuenta de que con su acción la dama le estaba diciendo que tenía el postigo abierto para él.

Ahora, después de medio siglo, Don Juan se tilda de insensato por haber dejado pasar la ocasión de disfrutar con vista, tacto y gusto el atractivo pectoral de aquella insinuante fémina, que seguramente no tuvo buena opinión de él por haberla dejado ir sin gozarla con ojos, manos, boca y todo lo demás.

Otros goces gozó el caballero sevillano, pero se arrepiente de no haber gozado ése.

En fin, no siempre Don Juan fue un don juan.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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