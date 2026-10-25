Mirador 25/10/2026

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Opinión
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Tú no tuviste la culpa del accidente. Fue obra de la ley de la gravedad

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu se entristeció. Le dijo al Padre:

– Veo que estás triste.

Respondió el Señor:

– Me conduele la suerte del pobre sacerdote ecuatoriano al que le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató. Ahora está en el Cielo por sus buenas obras, pero se mantiene apartado. Ahora teme que le caiga encima toda la corte celestial.

– No estés triste –le dijo el Espíritu al Creador–. Tú no tuviste la culpa del accidente. Fue obra de la ley de la gravedad.

– No debí haberla hecho –ponderó el Padre–. Por causa de lo sucedido en Ecuador, ha aumentado el número de ateos.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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