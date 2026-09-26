Mirador 26/09/2026

Llegó sin previo aviso y me dijo de buenas a primeras:

–Soy el color rojo.

No necesitaba decirlo. A las claras se veía que era rojo. Le pregunté:

–¿En qué puedo servirle?

Respondió en tono imperativo:

–Escriba usted que soy el mejor color.

Le dije:

–No puedo hacer tal cosa. Estoy en buenos términos con el azul, el verde, el amarillo, el café, el anaranjado, el lila, el color de rosa y todos los demás colores. Si digo que usted es el mejor color podrían enojarse conmigo.

El rojo se pudo rojo de coraje. A fin de sosegarlo le propuse:

–Diré que el rojo es el mejor color cuando se necesite el color rojo.

Eso pareció satisfacerlo, porque volvió a su color, el rojo.

¡Hasta mañana!...