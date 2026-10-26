Mirador 26/10/2026

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    Mirador 26/10/2026
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A mí me gusta el nombre ‘papalote’ porque en náhuatl el término papalotl significa ‘mariposa’

“Papalote”, se llama en mis lares.

En otras partes se le nombra “cometa”, “paloma” o “barrilete”.

Es ese artilugio que de niños elaborábamos con papel de China y tiras de carrizo, y que luego hacíamos subir por el aire atado a un cordel.

A mí me gusta el nombre “papalote” porque en náhuatl el término papalotl significa “mariposa”. El río Papaloapan es río de las mariposas.

Un niño elevó su papalote. El juguete hizo equilibrios en los hilos del viento, y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo. Todo estaba como debía estar: el niño, el papalote, el viento, el cielo azul. De pronto, sin embargo, sucedió algo extraordinario: el cometa elevó al niño, que también hizo equilibrios en los hilos del viento y se gozó en graciosos giros por el azul del cielo.

Al escritor que me contó esto le habría gustado que el niño hubiera desaparecido en las alturas, y que no se volviera a saber nada de él. Eso le daría un gran dramatismo a su relato. Pero no fue así. Después de elevar al pequeño, el papalote lo posó suavemente en la tierra.

Qué lástima, dice el escritor. Se perdió una buena historia.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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