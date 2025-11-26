Mirador 26/11/2025

La duda es más fructífera que la certidumbre –afirma–. Las certidumbres cierran el camino de la búsqueda

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice tener la convicción de que las convicciones fallan.

–La duda es más fructífera que la certidumbre –afirma–. Las certidumbres cierran el camino de la búsqueda. Quien se instala en ellas deja de preguntar, y quien pregunta encuentra más respuestas que quien calla.

Para no callar le pregunto:

–Lo que dices acerca de la duda, ¿no es una certidumbre?

Me responde:

–Lo dudo.

Ante mi silencio propone:

–Bebamos. Quizás en el fondo de la copa encontraremos alguna certidumbre.

Tras una pausa añade:

–O alguna duda, lo cual será mejor.

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

